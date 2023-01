Parchi inclusivi a Siracusa, approvati in Finanziaria altri 2 emendamenti del M5s

Contengono novità interessanti i 2 emendamenti approvati dalla Regione di cui è firmatario il deputato regionale Carlo Gilistro (M5s). Il primo riguarda lo stanziamento dalla Regione di 200mila euro per la realizzazione di parchi inclusivi a Siracusa. Le somme sono destinate al Comune capoluogo che dovrà programmare gli interventi per dotare finalmente la città di aree gioco aperte a tutti e accessibili soprattutto anche a minori diversamente abili. Il secondo emendamento propone, invece, la nascita di un rivoluzionario programma sperimentale destinato alle scuole dell'infanzia e primarie. È stato istituito con fondo da 300mila euro e prevede la progettazione e realizzazione, insieme agli enti del terzo settore, di attività scolastiche ed extra scolastiche sul gioco, per bimbi da 0 a 6 anni.