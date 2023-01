Ragusa, si presentano sabato due libri del gesuita Gianfranco Matarazzo

Libri per meditare i testi “La Bussola di Abramo” e “Abramo nella tempesta” (San Paolo Edizioni), scritti dal gesuita Gianfranco Matarazzo, verranno presentati questo sabato 28 gennaio alle ore 18.00 nella Casa di Spiritualità dei Padri Gesuiti di Ragusa (via del Sacro Cuore, 46). L'autore, con i suoi lavori, intende offrire un cammino di riflessione e raccoglimento, aperto a credenti e non, attraverso una dinamica esperienziale del cammino compiuto da Abramo, per far emergere la parte vera e bella della propria vita. Matarazzo è stato direttore della Scuola per Assistenti Sociali “ F. Stagno D’Alcontres “di Modica, prima di essere nominato Provinciale dei Gesuiti d'Italia. Durante la presentazione interverranno il gesuita Cesare Geroldi, responsabile della Casa di Spiritualità dei Gesuiti di Ragusa e la professoressa Concetta Licitra, l'incontro verrà moderato dall’architetto Simona Tumino.