Siracusa, riapre Palazzo Chiaramonte sede della scuola in Beni archeologici

Lunedì 30 gennaio, alle 18, dopo la cerimonia di consegna dei diplomi al Palazzo Vermexio, riaprirà a Siracusa Palazzo Chiaramonte storica sede della “Scuola di specializzazione in Beni archeologici” dell’Università di Catania, che si appresta a celebrare i 100 anni dalla sua fondazione.

“Dopo quasi 20 anni di chiusura - dichiara l'assessore con delega all'Università, Fabio Granata - riapriremo la storica sede della “Scuola di specializzazione in Archeologia” dell’Università di Catania, istituita nel 1923 da Paolo Orsi, storicamente seconda solo alla “Scuola Archeologica italiana di Atene” istituita nel 1909.

Il mio ringraziamento va soprattutto al professor Daniele Malfitana, per la passione e la dedizione con cui ha perseguito questo storico traguardo, insieme al Magnifico Rettore Priolo, alla direttrice del Dipartimento Scienze Umanistiche Marina Paino e al sindaco Francesco Italia. Graditissima la partecipazione straordinaria del professore professore Giuseppe Voza, grande archeologo e Soprintendente emerito di Siracusa. Si riapre dunque Palazzo Chiaramonte nel cuore di Ortigia come sede principale delle attività didattiche e scientifiche della Scuola e come “spazio culturale ritrovato” per Siracusa. Lunedì sarà un giorno di festa per la nostra città e per l’archeologia italiana!”