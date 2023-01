Catania, evade dai domiciliari per fare la spesa: arrestato

I Carabinieri della stazione Playa hanno arrestato in flagranza un 38enne catanese, pregiudicato per reati contro la persona, per il reato di “evasione”. Nel tardo pomeriggio di giovedì, i Carabinieri, nell’ambito dei servizi di prevenzione volti al controllo dei soggetti destinatari di misure restrittive presso i propri domicili, hanno effettuato numerose verifiche nel territorio di competenza, intervenendo anche presso l’abitazione dell’uomo, sottoposto ai domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico, che tuttavia si trovava fuori casa senza alcuna autorizzazione. Il 38enne infatti, autorizzato in altri giorni della settimana a svolgere attività lavorativa, si era indebitamente allontanato dal suo appartamento nel “giorno di riposo”, non preavvisando neanche le Forze dell’Ordine in merito a qualsivoglia situazione emergenziale che potesse giustificare tale condotta.

Immediate quindi le ricerche, che hanno consentito di rintracciare il soggetto nelle vicinanze, mentre si trovava in compagnia di alcuni familiari, con i quali si era tranquillamente recato a fare la spesa.

I Carabinieri hanno pertanto nuovamente ricondotto il 38enne presso il suo alloggio, riattivando la misura cautelare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.