Piogge record in Nuova Zelanda: 3 morti e un disperso ad Auckland

E' di tre morti e un disperso il bilancio delle piogge torrenziali che si sono abbattute su Auckland, in Nuova Zelanda. Lo rende noto la polizia, mentre il nuovo primo ministro, Chris Hipkins , ha visitato l'area devastata con il suo ministro per la gestione delle emergenze, Kieran McAnulty. Hipkins ha promesso il sostegno del governo nei prossimi giorni e ha messo in guardia dal continuo maltempo. La città di Auckland ha battuto tutti i suoi record di precipitazioni, 249 millimetri rispetto a un record precedente di 161 millimetri in 24 ore, rendendo questo il giorno e il mese più piovosi mai registrati. Domani è possibile un ulteriore peggioramento.