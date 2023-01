Avola, rubavano merce dal magazzino di un supermercato: due arresti

Agenti del Commissariato di Polizia di Avola hanno arrestato due uomini, di 43 e di 49 anni, per furto aggravato. Nella prima mattinata di venerdì, i due, entrambi avolesi, sono stati sorpresi dai poliziotti mentre caricavano scatole di merce dal magazzino di un supermercato di Avola. I ladri, alla vista della Polizia, tentavano la fuga ma venivano prontamente bloccati dagli uomini della Volante del Commissariato.

Il quarantanovenne è stato, altresì, trovato in possesso di un coltello a serramanico. Nelle immediate vicinanze gli agenti rinvenivano altri generi alimentari ancora imballati che i due uomini avevano già asportato dal magazzino, per un valore di oltre 400 euro. Dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, i due arrestati venivano posti ai domiciliari e la merce rinvenuta restituita ai titolari del supermercato.