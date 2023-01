Palermo, no stralcio cartelle: per Giulio Tantillo ' non graviamo sui cittadini'

"Il dibattito che ha portato all'approvazione della delibera consiliare relativa allo stralcio delle cartelle esattoriali, al di là delle legittime posizioni espresse dalle singole forze politiche così come dalla maggioranza e dalla opposizione, ha evidenziato la comune volontà di non gravare ulteriormente i cittadini e le famiglie, in questo momento di grave difficoltà economica per la nostra comunità. Il tutto senza rinunciare a somme dovute all'amministrazione che costituiscono un importante elemento di entrata contabile nella difficile situazione finanziaria del nostro Comune". Così il presidente del Consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo, che aggiunge: "Credo che l'approvazione di un ordine del giorno, che fornisce chiare indicazioni all'amministrazione affinché tutti i cittadini siano informati e possano accedere alla cosiddetta 'rottamazione' prevista dalle norme nazionali, rappresenti il punto di unione tra le diverse posizioni emerse, volte comunque a unire rigore nella tenuta contabile e rispetto per le difficoltà dei contribuenti".