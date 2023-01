Anno giudiziario, Caltanissetta: "Nebbia malefica sulle stragi"

Grazie "al procuratore Salvatore De Luca per l'impegno e la determinazione con cui sta guidando la Procura in una monumentale attività d'indagine che oggi, pur a distanza di tanto tempo, vuole fortemente far luce sugli scenari di anni e aspetti che, ancora oggi, appaiono avvolti da una nebbia malefica".

Così il Pg di Caltanissetta, Antonino Patti, all'inaugurazione dell'Anno giudiziario sulle inchieste sulle stragi di via D'Amelio e Capaci sottolineando "lo spirito di abnegazione di tutti quei magistrati che stanno lavorando, con passione e a tempo pieno, sacrificando vita privata ed esponendosi a pericolo per la loro incolumità".