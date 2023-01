Modica, una maratona di solidarietà: il ricavato pagherà un trattamento medico

Sono stati 255 km di beneficienza. E’ il risultato della maratona di solidarietà organizzata presso il centro Vitality di Modica il cui primo chilometro è stato percorso dall’Onorevole Ignazio Abbate. L’iniziativa prevedeva un euro di donazione a favore dei servizi sociali di Modica per ogni chilometro percorso dagli sportivi che si sono alternati per oltre 24 ore di seguito sul tapis roulant. La staffetta di solidarietà è stata replicata anche in tutti gli altri centri Vitality della provincia. I 255 euro raccolti a Modica saranno devoluti ai servizi sociali del Comune di Modica che li girerà ad una famiglia modicana per sostenere delle cure mediche. “Ho accettato subito con grande entusiasmo l’invito fattomi da Andrea Ascenzo percorrendo i primi passi di questo splendido cammino. Adesso le donazioni serviranno per pagare un trattamento medico per una famiglia bisognosa seguita dai Servizi Sociali. Mi auguro che questo genere di iniziative possano ripetersi sempre più spesso e mi complimento con tutti gli sportivi che anche di notte hanno contribuito a percorrere quanti più chilometri possibili”.