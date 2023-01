Pachino, preso mentre ruba in un'abitazione:19enne netino ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato, in flagranza di reato, un 19enne netino, sorpreso a rubare in un’abitazione privata.

L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno dell’abitazione, asportava rubinetteria e vari complementi d’arredo, ma veniva fermato all’uscita dell’immobile dai Carabinieri che rinvenivano utensili e rubinetti in ottone all’interno di una cassetta che l’uomo portava con sé.

Il ladro, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, e la refurtiva restituita all’avente diritto.