Elezioni a Siracusa, prove di dialogo nel Centro destra

Prove di dialogo nel Centro destra in vista delle elezioni amministrative a Siracusa. Stamane nei locali di via Po di Forza Italia all'Ars, il gruppo che fa capo al presidente della Regione, Renato Schifani, hanno avuto un primo abboccamento. Un primo faccia a faccia tra Mario Bonomo, coordinatore provinciale dell'Mpa, Giovanni Cafeo (Lega) e Pippo Gennuso e Ferdinando Messina (Fi - Ars). Su un punto c'è accordo totale: "Se il centro destra non va unito alle elezioni, riconsegna la città capoluogo all'uscente Francesco Italia". Nessun esponente di Fratelli d'Italia ha preso parte alla riunione e potrebbe essere un segnale che i partiti in questione hanno lanciato alla compagine siracusana del presidente del Consiglio per la fuga in avanti nel Comune di Priolo. Tant'è che domani al di là di quelle che sono le correnti all'interno di Fdi, si ritroveranno tutti insieme al Parco della Pineta per lanciare la candidatura di Michela Grasso, moglie di Antonello Rizza, già primo cittadino di Priolo.

"Bisogna avere un po' di pazienza - ha detto il parlamentare forzista Riccardo Gennuso - aspettare poco più di due settimane ed attendere l'esito del test elettorale di Lombardia e Lazio. E' importante capire quale partito della coalizione si rafforzerà e chi perderà consensi. Per le elezioni a Siracusa c'è ancora qualche giorno di tempo per decidere - prosegue Riccardo Gennuso - anche se credo che l'ultima parola spetterà al tavolo che si andrà a comporre a Palermo. In ogni caso, noi siamo pronti alla competizione elettorale".