Stm, la Cgil: "Serve una zona industriale con infrastrutture necessarie"

Dalle parole del ministro Urso si evince che gli investimenti nel nostro territorio non si fermeranno al solo PNRR. E che alla luce della visione del Governo nazionale sulla cosiddetta Etna Valley, oggi più che mai è necessario dare seguito a quello che la Cgil chiede da molti anni, ossia una Zona industriale con tutte le infrastrutture necessarie. Ci sono ancora grandi opportunità in corso per Catania e la Cgil le segue con estrema attenzione: dalla ST Microelectronics all'investimento di Enel Green Power 3Sun che punta a ridisegnare il layout aziendale.

Il tutto si innesta perfettamente dentro i processi di transazione energetica e quella digitale che adesso devono concretizzarsi".

Così il segretario generale della Camera del Lavoro di Catania, Carmelo De Caudo, ha commentato le dichiarazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in visita oggi alla StMicroelectronics di Catania.