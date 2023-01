Il Siracusa sul campo di Pozzallo affronta la Virtus Ispica, il ds: "E' una gara difficile"

L’impegno si presenta abbordabile, ma il Siracusa non ha alcuna intenzione di prenderlo sottogamba. A Pozzallo domani gli azzurri affronteranno la Virtus Ispica fanalino di coda del girone B di Eccellenza. La partita comincerà alle 15, sarà valida per la quarta giornata di ritorno del massimo campionato regionale. Il direttore sportivo Salvatore Castorina non si fida degli avversari di turno. “E’ una delle gare più difficili della stagione perché incontreremo una squadra che giocherà con la serenità dei propri mezzi. Mentre la Virtus potrà affrontarci con i nervi distesi, noi avremo l’esigenza di riprendere il nostro percorso e dunque di tornare a vincere per rimanere nelle zone alte della classifica. Impegni come questo necessitano di una preparazione più intensa anche a livello mentale al contrario di altri in cui gli stimoli sono diversi. Ecco perché questa è una partita che nasconde insidie e noi dovremo essere bravi noi a indirizzarla a nostro favore”.

Gli uomini di Gaspare Cacciola hanno sostenuto questa mattina la seduta di rifinitura al “Nicola De Simone”. E’ stata una settimana in cui hanno lavorato sodo, concentrandosi sin da martedì su una partita in cui non potranno comunque risparmiarsi perché ogni squadra contro il Siracusa è pronta ad esaltarsi.

(Nella foto Salvatore Castorina)