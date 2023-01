Calcio di Eccellenza. Modica sconcertante, sconfitta senza attenuanti a Santa Croce (1 a 0), e i rossoblù finiscono in 9 uomini

Per il Modica una sconfitta che fa male a Santa Croce Camerina. I padroni di casa conquistano tre punti grazie al gol di Sene Pape alla mezzora del secondo tempo, mentre i rossoblù di Pino Rigoli non riescono a reagire e finiscono in nove per le espulsioni rimediate da Sangarè e Prezzabile (nella foto). Tifosi delusi sugli spalti dello stadio santacrocese. Pochi alibi per una squadra che ha un organico di serie superiore ma che non riesce a farlo vedere sul campo. Se a questo si aggiunge il nervosismo ingiustificato con il quale si affrontano le gare, si va incontro a figuracce come quella allo stadio Kennedy di Santa Croce. Senza nulla togliere, ovviamente, alla prestazione del santa Croce che, vale la pena ricordarlo, domenica scorsa ha bloccato al De Simone il Siracusa sul 2 a 2. Con questa sconfitta il Modica non solo vede allontanarsi la vetta ma, in caso di vittorie di Siracusa e Taormina domani, i rossoblù scivolerebbero al quarto posto in classifica. Ma non basta. Domenica prossima seconda trasferta consecutiva per il Modica sul campo del Siracusa. Una partita che potrebbe indirizzare - in un senso o nell'altro - il campionato del Modica.