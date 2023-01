Modica, elezioni amministrative: il PD apre ai movimenti del "campo progressista"

Lavori in corso in vista delle elezioni amministrative a Modica. Il Partito Democratico esce allo scoperto e apre a tutti i movimenti e alle forze politiche che si riconoscono nel cosìddetto campo progressista. Il circolo cittadino del Pd, in una nota, valuta positivamente il confronto in corso con le altre forze politiche del campo progressista e ritiene necessario ampliare la costruenda coalizione a tutti i movimenti e le forze politiche che abbiano a cuore gli interessi della città e che si riconoscano nel progetto politico che il campo progressista sta costruendo.

“Fatta eccezione dei partiti di centro destra che hanno accolto nella loro coalizione l’ex sindaco e parlamentare regionale della DC, Ignazio Abbate, - continua la nota - il Pd ritiene che vi siano ampi settori della cittadinanza e movimenti civici desiderosi di uscire dalla cappa del cuff-abbatismo che in questi anni ha soffocato il confronto democratico e la vita amministrativa e sociale della città costringendola nel limitato e infimo profilo del “do ut des” della perenne campagna elettorale condotta dall’ex primo cittadino. È con queste forze che vogliono il bene della città che il Partito Democratico vuole interloquire affinché dalle prossime elezioni amministrative ritorni in città una nuova aria di vita sociale e di libero confronto democratico per il migliore e autentico benessere dei cittadini”.