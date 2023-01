L’Automobile Club Messina ha festeggiato i suoi Campioni nel salone delle Bandiere in Municipio

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, insieme all’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, ha accolto con partecipazione e sentita disponibilità le autorità federali ed i tanti sportivi ed appassionati che hanno partecipato alla festa per il Campionato Sociale Automobile Club Messina, dedicata ai migliori protagonisti di automobilismo e karting 2022 della Provincia con cui si è idealmente concluso il 2022 ed avviato il 2023 agonistico. -“Ho avuto modo di avvicinarmi alle realtà dell’automobilismo sportivo soprattutto nelle ultime settimane attraverso gli Assessori Minutoli e Finocchiaro - ha dichiarato il Sindaco - le gare sono delle opportunità di promozione a cui desideriamo avvicinarci maggiormente, nel ruolo che la nostra città ha avuto da sempre in questo sport. Saremo al fianco di AC Messina e di tutte le iniziative dell’ente nella ricorrenza del centenario del 2024”-.

Un cospicuo elenco di piloti, copiloti, Ufficiali di Gara, scuderie, team e preparatori hanno ricevuto gli ambiti riconoscimenti che l’AC Messina ha dedicato ai “propri” protagonisti delle 4 ruote consegnati dal Presidente, dal vice ing. Marco Messina e dagli altri dirigenti presenti, tra cui Armando Battaglia componente della Giunta Sportiva ACI, Massimo Cambria della Commissione Rally, Maria Grazia Bisazza per il Consiglio Sportivo Nazionale ACI Sport, i Supervisori Bernardo Di Caro, Giuseppe Nucita e Maurizio Messina.

Coppa dei Campioni per i vincitori del campionato Italiano Rally Junior Alessandro Casella e Rosario Siragusano, driver di Piraino e co pilota pattese alfieri della CST Sport, sodalizio che ha vinto la Coppa Scuderie.

Premio per la migliore performance ad Antonio Ricciari, lo specialista dell’Off Road reduce dall’esaltante 3° posto ala Dakar Classic. Tra le Lady Angelica Giamboi si è confermata signora degli Slalom ed ha meritato la Coppa dame. In rosa anche la Coppa Giovani, consegnata alla brava navigatrice della riviera jonica Giulia Gentile.

La regolarità ha trovato il suo rilancio in provincia con il Trofeo dei castelli Peloritani e riconoscimento consegnato a Vito e Rosario Sparti. Premi per i primi 3 classificati nelle specialità delle 4 ruote, con il podio del karting formato dal sempre vincente Angelo Lombardo, Alessandro De Pasquale e Salvatore Giammò. Per i Rally il vincitore è stato Alessandro casella, seguito dal santateresino Michele Coriglie ed il driver torrese di lungo corso Antonino Bertuccio. Per i navigatori: Rosario Siragusano, il santangiolese Francesco Galipò ed il sampetrino Kevin Schepisi. I migliori nella categoria Rally Auto Storiche sono stati: Natalino Mirabile, il palermitano Marco Savioli e Maurizio Calabria, mentre per i co driver il podio è stato formato da Luigi Aliberto, Salvatore Venuti e Desirée Calabria. Applauditi anche i protagonisti degli slalom dove ha vinto Mario Radici, seguito da Mattia Trintino e Domenico Gangemi. Ottimi protagonisti messinesi nella velocità in salita tricolore, ha vinto Salvatore Venuti, poi il driver preparatore Salvatore Macrì e l’avvocato santangiolese Agostino Scaffidi. Dominatore delle salite auto storiche si conferma l’ottimo preparatore peloritano Salvatore Caristi. in deciso rilancio il settore fuoristrada in cui hanno vinto Alessandro Campisi e Temistocle Cuscunà, con podio completato in ex aequo da Enzo Sciuto e Carlo Distefano, seguiti dall’equipaggio formato da Agostino e Santo Triolo.

NELLA FOTO: Campioni Italiani con Settimo e Rinaldi