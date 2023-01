Anziani morti a Napoli, la donna con ferite alla testa

Avrebbe delle ferite alla testa, provocate da un oggetto non ancora individuato, l'anziana trovata morta nel tardo pomeriggio nell'abitazione di Napoli dove conviveva con un uomo che si è probabilmente lanciato dalla finestra ed è morto. I due - Giuseppina Faiella, di 97 anni, e Salvatore Maddaluno, di 76 - non hanno figliI. I rilievi dei carabinieri sono ancora in corso. Sul posto la sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Napoli. Le salme saranno sequestrate per le autopsie. Sul posto sono intervenuti il medico legale e il pm Monica Campese.