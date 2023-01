Tributi a Vittoria, il sindaco Aiello: procedure corrette

In merito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale di Vittoria, Concetta Fiore, relative all’emissione da parte della società concessionaria della riscossione dei tributi locali, la Publiservizi srl, di cartelle di accertamento tributario non corrette, si precisa che la Direzione Tributi e Fiscalità del Comune aveva già provveduto a notificare alla Publiservizi srl a dicembre scorso una nota in cui si sottolineava l’emissione di diversi avvisi di accertamento tributario del tutto errati, sottolineando l’estraneità dello stesso ente relativamente alle emissioni dei provvedimenti. La Publiservizi ammetteva l’errore riguardante l’emissione degli accertamenti e ha comunicato di avere avviato l’azione di annullamento degli stessi. Nel sito istituzionale dell’ente è già stato pubblicato un avviso contenente i

riferimenti e i recapiti per potere avviare la procedura di annullamento. L’attività di riscossione precoattiva (ingiunzione al debitore senza il suo consenso) e coattiva (forzosa) dei tributi locali è stata attivata a seguito dell’affidamento all’Agente della Riscossione Publiservizi srl ed è orientata al recupero delle riscossioni delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria, la cui percentuale negli ultimi 7 anni si è ridotta fino al 40-45%. L’affidamento a seguito della procedura di gara pubblica supporterà il comune di Vittoria anche per le attività di recupero dell’evasione tributaria anche con l’ausilio degli uffici del Comune. L’ente ha già avviato il progetto di informatizzazione, digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati interne ed esterne al Comune di Vittoria. Il Progetto finanziato con le misure del programma Agenda Urbana Po FESR 2014-2020 linee 2.2.1 e 2.2.3 è stato affidata mediante convenzione CONSIP a Telecom Italia, operatore nazionale di primo livello.

Inoltre, il comune di Vittoria è stato ammesso a finanziamento per la Misura 1.2 PNRR Abilitazione al Cloud per la Pubblica Amministrazione per un importo di ulteriori 419.000 euro.

Si tratta di un risultato importante che consentirà di mettere in sicurezza i dati dei cittadini, uniformare le informazioni e le banche dati, migliorare la riscossione delle entrate comunali, migliorare la lotta all’evasione con obiettivi di equità sociale.