Aereo da turismo scomparso tra Modena e Reggio Emilia

Non sarebbe nuovo a tragedie dell'aria l'Appennino emiliano, tra le province di Modena e Reggio Emilia, dove oggi risulta disperso un aereo da turismo decollato dal Campo Volo di Reggio Emilia con a bordo il pilota, un 61enne reggiano, di cui si sono perse le tracce e che potrebbe essere precipitato tra i comuni di Pievepelago e Riolunato, nel Modenese. Nella zona del Monte Cusna nel Reggiano, lo scorso giugno, era caduto un elicottero con a bordo sette persone: il pilota e sei imprenditori stranieri. Il velivolo era partito dalla provincia di Lucca, diretto verso il Trevigiano, prima che si perdessero le tracce sui crinali traToscana ed Emilia, fra Reggiano e Modenese. L'elicottero era precipitato in una valle, in prossimità diun torrente nell'area del Passo degli Scaloni, 1.922 metri d'altitudine sul Monte Cusna, a un paio di chilometri dal rifugio Segheria. A perdere la vita il pilota 33enne originario del Padovano,che era alla guida dell'Agusta AW 119 Koala caduto e sei passeggeri, tutti imprenditori. Due di nazionalità libanese, e quattro di nazionalità turca. Il mezzo su cui volavano era partito dall'aeroporto di Capannori Tassignano, in provincia di Lucca, per raggiungere il Trevigiano. Ingaggiato da un'azienda emiliana, faceva la spola tra Toscana e Veneto per portare manager stranieri in visita ina lcune aziende, in concomitanza con un'importante fiera sulla carta a Lucca. Sulla dinamica e sulle cause del disastro unad elle ipotesi al vaglio era stata quella del maltempo: al momento del sorvolo di quel tratto di Appennino imperversava una violenta perturbazione e il crinale era stato investito da una tempesta di pioggia, fulmini e grandine.