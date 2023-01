Campobello di Mazara, donna rivela: "L'ho frequentato ma non sapevo che fosse Messina Denaro"

"Ho frequentato l'uomo che ho visto in televisione, ma non sapevo fosse Messina Denaro". A parlare è una donna che - per sua stessa ammissione - avrebbe frequentato il boss latitante di Castelvetrano. La donna si è presentata in una stazione dei carabinieri ed è stata interrogata dagli investigatori del Ros. Una versione che non convince chi sta indagando, tanto che è già scattata una perquisizione a casa della donna. Ma non solo lei, gli investigatori sono sulle tracce di un'altra "amica" del boss che avrebbe frequentato l'ultima abitazione in vico San Vito, anche lei sarebbe una donna di mezza età che però non avrebbe ancora ammesso di essere stata a contatto con Messina Denaro. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi importanti risvolti sul fronte delle indagini.