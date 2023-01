Riccardo Gennuso (FI): " Necessario il restyling del lungomare di Noto"

“Non c’è alcun dubbio che la crescita ed il rilancio di Noto, passa attraverso la realizzazione di infrastrutture e di nuove opere pubbliche che possano diventare un’attrazione peri turisti”. Favorevole a nuovi interventi strutturali nella capitale europea del barocco, è il parlamentare di Forza Italia All’Ars, Riccardo Gennuso. “I riflettori - afferma il deputato - sono puntati sul restyling del lungomare. Si tratta di una riqualificazione importante. Sono 80 anni che non ci sono ammodernamenti su viale Lido. Ieri ho partecipato alla presentazione pubblica del progetto esecutivo e voglio ringraziare l’architetto Corrado Papa per il lavoro svolto e l’amministrazione. Si tratta di una vera trasformazione con la realizzazione di nuove piazze, verde pubblico, pista ciclabile e parco giochi per i bambini ed un anfiteatro. Il rifacimento del lungomare sarà finanziato dalla Regione siciliana per un ammontare di 5 milioni e 200 mila euro, con il decreto già firmato . Il restayling del Lido di Noto non graverà sulle tasche dei cittadini, già entusiasti per un progetto moderno e confacente con il mare di Noto, dove verranno utilizzati materiali eco sostenibili, nel pieno rispetto dell’ambiente”. Riccardo Gennuso fa sapere che l’incremento turistico rispetto al periodo della pre pandemia, è stato del 40 per cento di presenze turistiche in più soltanto nell’ultimo anno. Cifre che lasciano ben sperare per il futuro e destinate a crescere.