Finanziaria, emendamento di Abbate (DC): 2,5 milioni a città rispettose dell'ambiente

Grazie ad un emendamento della Finanziaria, firmato dall’Onorevole Ignazio Abbate, quest’anno la Regione Sicilia premierà con uno stanziamento da 2,5 milioni di euro i Comuni più virtuosi nella cura dell’ambiente. La parte più cospicua, 2 milioni, va a tutte le città siciliane che hanno superato la fatidica quota “65%” nella raccolta differenziata. Uno stanziamento che inizialmente era stato eliminato dall’attuale finanziaria ma che grazie all’intervento dell’esponente della DC è stato ripristinato. Si tratta di un traguardo ambìto che lentamente viene raggiunto da un numero sempre più importante di città. La restante parte, 563.000 euro, è destinata a premiare quei territori la cui politica oculata in materia ambientale è stata riconosciuta dalla concessione delle tre principali bandiere: blu (qualità delle località balneari), verde(conservazione del paesaggio rurale) e lilla(turismo senza barriere). Premiato anche l’altrettanto importante risultato di “Città plastic free”. “Abbiamo scelto di premiare le città virtuose – dichiara Abbate – perché possano rappresentare un esempio per tutti gli altri comuni che hanno deciso di intraprendere questo cammino verso una più attenta salvaguardia del territorio e dell’ambiente. E’ un contributo che contiamo di aumentare nei prossimi anni, ma essere riusciti già da quest’anno ad inserirlo ritengo sia un grande risultato. Ci saranno città, penso ad esempio a Modica, che riceveranno una somma consistente visto che ha raggiunto la soglia di differenziata, possiede bandiera blu, lilla ed è stata nominata plastic free, ovvero è stato certificato il suo impegno ad eliminare dal territorio qualsiasi tipo di plastica. Ritengo questo un evidente risultato raggiunto grazie alle scelte amministrative degli ultimi anni orientate ad una sempre più attenta cura dell’ambiente in cui viviamo”.