Pallamano, campionato di serie B. Lo Scicli Social Club in formato “baby” sconfitto ad Alcamo (33 a 18)

ALCAMO – ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB 33-18 (PT 17-8)

ALCAMO: Chrimatopoulos 1, Saitta 7, Lipari 6, Fagone 2, Dattolo 9, Riccobono, Randes 6, Vaccaro, Grizzo, Pizzitola 2. Allenatore: Benedetto Randes.

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ficili 3, Marino B. 1, Carbone 5, Drago 3, Causarano 1, Costa 2, Kapllani, Nakoue 2, Vaccaro, Plaku 1.

Allenatore: Luigi Ciavorella.

ARBITRI: Nunzio Bertino e Sergio Bozzanga.

L’Alcamo ha vinto meritatamente confermando le sue ottime qualità: solidità, velocità, disciplina e tranquillità. I gialloverdi ospiti non hanno nulla da recriminare in quanto arrivati a questa gara con un organico ridotto all’osso ed il coach Ciavorella si è visto costretto ad inserire in distinta ben quattro under 15 che, peraltro, hanno ben figurato.

La partita sin dall’inizio non ha avuto storia, sempre controllata dai giocatori di Randes, lasciando poche chances agli ospiti. Primo tempo chiuso con nove reti di scarto. La ripresa è stata giocata sulla stessa scia della prima frazione di gioco, con i padroni di casa molto abili nel giro palla e gli ospiti che hanno annaspato, sorretti dalla buona prova del giovane portiere Occhipinti.

“Perdere dispiace sempre – ha commentato il presidente dei gialloverdi Carmelo Ficili. Viste le condizioni in cui abbiamo affrontato questa trasferta con un organico molto ridotto abbiamo subito una sconfitta con molta dignità cercando di dare il massimo. Contro avversari quotati non si poteva fare di più. Sono soddisfatto in particolare della prova che hanno fornito i ragazzi più giovani chiamati a dare il loro contributo. Ora il campionato si ferma per una settimana, ma nei prossimi giorni ci prepareremo bene. Cercheremo di recuperare qualche nostro atleta che, nonostante qualche acciacco, ha sempre giocato, anche se non al meglio. Siamo coscienti che al completo siamo una buona squadra, ma bisogna subito reagire continuando a lavorare tanto, soprattutto, in vista del prossimo impegno che ci vede affrontare in casa i “cugini” dello Sport Club Scicli”.