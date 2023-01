Asp Ragusa, prorogato l’incarico di Direttore sanitario aziendale a Raffaele Elia

Il Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, Fabrizio Russo, con delibera n.141 del 25 gennaio 2023, ha prorogato l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale al dottor Raffaele Elia. L'incarico varrà per tutto il periodo della Gestione commissariale, cioè fino al 30 giugno prossimo o per un periodo minore, qualora le procedure di nomina del Direttore generale dell' ASP siano definite antecedentemente a quella data. Il provvedimento, che risulta immediatamente esecutivo, è stato notificato all’Assessorato regionale alla Salute e all’Unità operativa Risorse Umane per gli adempimenti consequenziali.