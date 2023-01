Calcio di Promozione. Seconda vittoria consecutiva per il Frigintini a spese dello Scordia (2 a 1), doppietta di Sangiorgio

FRIGINTINI 2

GYMNICA SCORDIA 1

Frigintini: Caruso, Monopoli, Iozzia, Fusca, Assenza, Di Martino, Sangiorgio (38’ st.Navanzino),Buscema (45’ st. Ruscica), Caccamo (31’ st. Calabrese), Noukri, Giurdanella. All. Buoncompagni

Gymnica Scordia: Vizzì, Vaccaro (1’ st. Zapparrata), Caruso (48’ st. A. Nolfo), F. Nolfo, Cristofaro, Marziano, Pisano, Buonapasqua, Ferraguto, Novello, Cantarella. All. Buonapasqua

Arbitro: Pierluigi Florena (Me); Assistenti: Calarese (Me), Pennisi (Acireale)

Reti: pt.30’, 40’ Sangiorgio; 39’ Marziano

Una doppietta di Kevin Sangiorgio (nella foto) consente ai rossoblù di mister Samuele Buoncompagni di ottenere la seconda vittoria consecutiva in otto giorni. Una vittoria con batticuore finale per l’esiguo vantaggio. Netta la differenza di valori in campo fra il Frigintini e lo Scordia, ma l’imprecisione nelle conclusioni e le parate del portiere ospite Vizzì non hanno permesso la realizzazione di più gol che potevano dare la necessaria tranquillità nei minuti finali del match. Al 4’ Iozzia ci prova da dentro l’area di rigore, ma il pallone «a giro» viene deviato in angolo dal portiere ospite. Al 10’ doppia conclusione di Sangiorgio e Noukri ma il pallone non entra. Al 16’ ci prova Fusca e non è più fortunato dei suoi compagni. Al 20’ conclusione di Sangiorgio e Vizzì ancora in calcio d’angolo, prima che un fallo sullo stesso attaccante induce l’arbitro ad assegnare un calcio di rigore; che lo stesso Sangiorgio si fa parare dal portiere avversario. Gol che arriva al 30’ con una deviazione sotto porta di Sangiorgio per l’1-0. La beffa del pareggio ospite sull’unico tiro in porta del primo tempo. Cross dalla sinistra per il colpo di testa di Marziano e lo Scordia pareggia. I locali non ci stanno e attaccano nuovamente con continuità fino ad un altro atterramento di Sangiorgio in area di rigore avversaria e anche questa volta sarà calcio di rigore, che Sangiorgio non si sente di calciare. Fusca si porta sul dischetto ma il suo tiro è debole e centrale per la parata di Vizzì, con il pallone che rimane nella disponibilità di Fusca che non controlla bene il pallone per calciarlo nuovamente in porta. L’azione però prosegue e il cross di Caccamo dalla destra trova pronto Sangiorgio alla deviazione sotto porta per il nuovo vantaggio per 2-1. Nel secondo tempo lo Scordia rischia di subire un pesante passivo, gli attaccanti del Frigintini lo graziano in almeno 6 occasioni e poi nei minuti finali gli ospiti tentano il tutto per tutto. Ma il risultato non cambia