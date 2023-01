Open day dell'Asp a Montelepre: 343 prestazioni eseguite

I cittadini di Montelepre hanno risposto in massa all'appello sulla prevenzione lanciato dall'Asp di Palermo. Sono stati in tantissimi a salire a bordo dei camper dell'Open day organizzato dall'Azienda sanitaria in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Tra screening e vaccinazioni sono state complessivamente 343 le prestazioni erogate, e in particolare: 51 vaccinazioni tra antiCovid e tradizionali (di cui 9 domiciliari), 35 mammografie,30 tra Pap Test e HPV Test, 22 prelievi per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, 148 di prevenzione cardiovascolare e 37 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening del tumore del colon retto. Effettuati anche 8 tamponi rapidi, mentre lo sportello amministrativo ha esitato 12 operazioni di "cambio medico". Dopo Montelepre, i camper dell'Asp si spostano a Bisacquino dove martedì prossimo dalle 10 alle 16.30, è in programma un'altra tappa.