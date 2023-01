Pozzallo, approvato il nuovo Piano regolatore della città: era atteso da oltre 40 anni

E’ stato approvato il nuovo piano regolatore generale di Pozzallo dopo oltre 40 anni d’attesa. La commissione tecnica specialistica regionale ha approvato difatti la Vas (Valutazione ambientale strategica) del Prg della città. Subito dopo sarà pubblicato il decreto assessoriale e successivamente il consiglio comunale prenderà atto del nuovo strumento urbanistico. L’ultimo Piano Regolatore fu approvato nel 1979.

Occorreva quindi un nuovo strumento urbanistico in grado di affrontare le nuove sfide di una città che dovrà svolgere un ruolo importante nel cuore del Mediterraneo. Il sindaco Roberto Ammatuna, nel suo primo mandato, ha messo mano al vecchio strumento del 1979. L’iter di redazione ed approvazione si è concluso con la trasmissione a Palermo dell’intero carteggio. “Siamo incappati nei ritardi degli uffici regionali che lo hanno tenuto fermo per tre lunghi anni – afferma il primo cittadino – appena sarà trasmesso il decreto regionale lo porteremo in consiglio comunale per la presa d’atto”.