Cna impresa donna Sicilia pianifica l'attività del 2023

"Aprirsi e ampliare i propri orizzonti, destrutturare le regole convenzionali e acquisire nuovi input di apprendimento e sperimentare nuovi approcci attraverso la collaborazione e la creazione condivisa, accresce le opportunità di business e delinea virtuosismi in grado di portare ad un sicuro successo". Con questa premessa la presidente siciliana di CNA Impresa Donna, Claudia Calò, avvia il suo nuovo programma di attività 2023 a favore delle imprese femminili dell'Isola, rivolgendo loro un invito a seguire il percorso della cooperazione e del cambiamento che non è più differibile. Lo ha affermato a conclusione del pre-tour del primo Learning Journey (viaggio di apprendimento) dell'European Women's Management Development, il network internazionale creato nel 1984 da donne impegnate nel management, che si terrà i primi di giugno in Sicilia. Oltre a CNA Sicilia, nel progetto coinvolta anche CNA Emilia Romagna. La relazione tra le due associazioni è nata grazie al network delle donne imprenditrici della Confederazione che attraversa tutta la penisola, e che ha visto impegnate in prima linea le presidenti dei Raggruppamenti di Interesse delle due Associazioni, Claudia Calò e Paola Ligabue che è anche la co-presidente di EWMD International.