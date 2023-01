Floridia, è morta Rosolia Raeli: era la sorella del proprietario del Palazzo

E' morta a Floridia l'ultima persona rimasta in vita della famiglia Raeli, il magnate , Sebastiano, che fu proprietario dell'omonimo palazzo di palazzo del Popolo, e di un'area destinata all'ampliamento del camposanto della città. In una casa di riiposo di via Mazzarella Agati, si è spenta Rosolia Raeli. Aveva 89 anni ed il suo decesso si può collegare all'età avanzata. Prima di andare in pensione, Rosolia Raeli era stata un'insegnante. Domani, 30 gennaio, Floridia le darà l'ultimo addio. I funerali verranno celebrati alle 15,30 in chiesa Madre.