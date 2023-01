Catania troppo forte, espugna anche Vibo: due gol nel secondo tempo

Bastano due terribili occasioni al Catania e perla Vibonese che aveva ben giocato non c'è nulla da fare. Un'altra vittoria per i rossazzurri che sembrano imprendibili nel Girone I di serie D. La svolta della partita nel secondo tempo: Arriva al 59' l’episodio che sblocca la partita. Schema su calcio da fermo del Catania: batte il solito Lodi per Rizzo il quale mette in mezzo per l’inserimento di De Luca che al volo spedisce il pallone in rete. Capolista in vantaggio. E non finisce qui: con la Vibonese in tilt, sugli sviluppi di una rimessa laterale e di un pallone rinviato malamente, Chiarella al 66'si invola sulla fascia, salta come birilli due avversari e depone il pallone in porta. La prima della classe con queste due azioni che portano al gol dimostra, ove ce ne fosse ancora bisogno, di non essere solo una squadra dai grandi nomi, ma anche dal grande valore. Una squadra forte e intelligente tatticamente.

Nel finale la Vibonese ha pure sbagliato un rigore.