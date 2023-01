Il Siracusa fa cinquina alla Virtus Ispica sul campo 'neutro' di Pozzallo

A Pozzallo il Siracusa domina, spreca e… vince. Gli azzurri rifilano 5 gol in trasferta alla Virtus Ispica ma devono aspettare quasi un’ora di gioco per sbloccare il risultato. Ci pensa Savasta a battere in diagonale Nied, da buona posizione e a spianare la strada agli azzurri che, nel primo tempo, pur stazionando costantemente nella metacampo avversaria, non erano riusciti ad essere lucidi e concreti in zona gol. Il goleador palermitano avrebbe potuto portare subito in vantaggio i suoi ma la sua conclusione a botta sicura, dopo un minuto di gioco, era stata respinta dal palo. Poi un’altra comoda chance mancata dal numero 11 di Cacciola. Opportunità anche per Palermo, che esalta i riflessi del portiere di casa. Non vanno a buon fine neanche un paio di tentativi di Ficarrotta.

Il Siracusa sblocca il risultato al quarto d’ora della ripresa, lo arrotonda una decina di minuti dopo con il tocco ravvicinato di Belluso su assist di Ficarrotta e lo mette in sicurezza intorno alla mezz’ora con il colpo di testa di Cianci. Il punteggio assume le sembianze della goleada nel finale quando Belluso fa poker sugli sviluppi di un calcio d’angolo per poi siglare la rete del 5-0 su suggerimento di Ficarrotta. Il Siracusa si riaccomoda al secondo posto in classifica alle spalle di una Nuova Igea Virtus vincente in casa solo in pieno recupero contro la Rocca Acquedolcese.