Servizio Civile a Siracusa, Lentini e Augusta: comunicazione dell'Auser

L’Auser Territoriale di Siracusa in collaborazione con Arci Servizio Civile Sicilia offre la possibilità a 4 giovani dai 18 ai 28 anni di svolgere il servizio civile universale della durata di 12 mesi presso i Circoli di Siracusa, Lentini ed Augusta nell’ambito del progetto “Reti di Memoria” rivolto ad adulti e terza età in condizioni di disagio. Il servizio civile nazionale è un’esperienza di volontariato di 12 mesi, nata per consentire ai giovani tra i 18 e i 28 anni di impegnarsi in progetti di solidarietà sociale, formazione civica e di tutela culturale e del patrimonio del paese.

Le domande potranno essere presentate on line con lo SPID entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2023; ai giovani che saranno selezionati saranno riconosciuti 433,80 euro netti al mese per la durata di 12 mesi.

Per ogni informazioni invitiamo i giovani interessati ad inviare un email a siracusa@ausersicilia.it , o a collegarsi sulla pagina https://domandaonline.serviziocivile.it/. Il codice del progetto Auser è cod. PTCSU0002022012331NXTX