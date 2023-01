Siracusa, rinnovato il direttivo di Italia Nostra: alla presidenza confermata Liliana Gissara

La sezione di Italia Nostra, che è attiva a Siracusa da oltre cinquant'anni, ha tenuto la sua assemblea, presso la sede di via Alagona, nel cuore di Ortigia. Dopo la relazione della presidente Liliana Gissara, che ha illustrato le molteplici attività promosse negli ultimi anni da Italia Nostra in città, si è proceduto alla elezione del nuovo Direttivo, che resterà in carica nel prossimo triennio. Presidente è stata confermata la preside in pensione Liliana Gissara. Vicepresidenti la professoressa Giuseppina Cannizzo e Francesca Castagneto (docente associato di Tecnologia dell’architettura Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura), segretaria la professoressa Nicoletta Abela. Gli altri consiglieri per il triennio 2023/26 sono la dottoressa Grazia Bongiovanni, Vittorio Fiore (Professore associato di Tecnologia dell’architettura presso il Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura), l’architetto Leandro Ianni, il giornalista Salvo Sorbello, il preside in pensione Concetto Scandurra.