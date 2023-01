Mortale infortunio sul lavoro questa mattina a Vittoria, in un cantiere edile di via Cristoforo Colombo. La vittima è un muratore di 69 anni, Nuccio Caggia. L'uomo, per cause da accertare, è caduto da una impalcatura allestita al secondo piano di un edificio. E' stato subito soccorso ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul mortale infortunio stanno indagando i carabinieri.

(FOTO FRANCO ASSENZA)