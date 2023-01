Il sindaco di Marsala nomina la nuova giunta: "Lavorate a tempo pieno per la città"

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha proceduto questo pomeriggio alla nomina dei componenti della giunta comunale. Gli assessori, in totale sei, sono: Michele Milazzo, Valentina Piraino, Giacomo Tumbarello (si tratta di una riconferma), Guglielmo Ivan Gerardi (attuale consigliere comunale), Ignazio Massimo Bilardello e Salvatore Agate. "C'è sempre una certa emozione quando si riparte con l'idea di fare ancora meglio, nella consapevolezza comunque di avere svolto un lavoro complesso e faticoso, ha affermato il sindaco Massimo Grillo. Ai nuovi assessori - ha detto Grillo - chiedo di stare più a contatto con il territorio e di lavorare a tempo pieno per la città, per dare risposte alle numerose priorità. In tal senso, forse per la prima volta, di ciascun assessorato renderemo noti obiettivi e cronoprogramma, la cui attuazione spetterà ai dirigenti di settore. Ringrazio ancora chi ha svolto la carica assessoriale fino a ieri, così come ringrazio i consiglieri e il presidente Enzo Sturiano, nonché i partiti, con i quali mi sono confrontato per la nascita della nuova giunta. A tutta la compagine assessoriale chiedo di fare rete, di essere squadra per superare ogni criticità". Subito dopo la nomina, gli assessori hanno prestato giuramento dinanzi al segretario generale Andrea Giacalone e al sindaco Massimo Grillo. Lo stesso, a conclusione dell'insediamento, ha dato appuntamento alla stampa per la conferenza di giovedì prossimo, 2 febbraio, nel palazzo municipale, alle 15:30, nel corso della quale renderà nota l'assegnazione delle deleghe assessoriali.