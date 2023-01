Cospito trasferito nel carcere di Opera a Milano per le sue condizioni di salute

Per via delle sue condizioni fisiche, dovute allo sciopero della fame che sta portando avanti, l'anarchico trasferito dal carcere di Sassari sarà portato nel servizio di assistenza intensificata, cioè nell'ex centro clinico.

Ieri il medico di fiducia di Cospito, Angelica Milia, aveva sostenuto che il detenuto era a "rischio fibrillazione", in considerazione del suo calo ponderale, e ne aveva sollecitato il trasferimento.

La vicenda è seguita con la massima attenzione dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per il quale "la tutela della salute di ogni detenuto costituisce un'assoluta priorità". Così via Arenula in una nota, nella quale si spiega che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - su espressa indicazione dei medici dell'Asl di Sassari - ha disposto il trasferimento di Alfredo Cospito nella Casa circondariale di Milano Opera. Il detenuto, in sciopero della fame, è arrivato nell'istituto penitenziario lombardo alle 17.45 di oggi.

Intanto il governo ha ribadito che "le azioni violente degli anarchici non intimidiscono né condizionano l'esecutivo sulla modifica del regime di 41 bis per Alfredo Cospito": Sarebbe questa, a quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, la linea emersa nel Consiglio dei ministri, in cui i ministri interessati hanno tenuto un informativa sul caso. Nella riunione è stato spiegato che il trasferimento dell'anarchico nel carcere di Opera è stato necessario per tutelare la sua salute. "Sul 41bis per Cospito non si decide oggi ma nelle sedi opportune. Resta ferma la linea del Governo, che non si farà condizionare dagli eventi esterni di questi giorni". È stato ribadito da fonti di Governo.

Intanto è stato stabilito che si terrà mercoledì prossimo il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, dove sarà affrontato il tema delle recenti violenze anarchiche legate alla vicenda Cospito.

"Ad un innalzamento della tensione" da parte degli anarchici "è doveroso far seguire un innalzamento dell'attenzione. Seguiamo con grande cura" queste situazioni, "in modo svincolato dai procedimenti in corso" su Alfredo Cospito, "senza che, come ha detto la premier Meloni, da ciò ne possano derivare minacce allo Stato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aggiungendo che Alfredo Cospito "ha mostrato discreta pericolosità ed è stato condannato in via definitiva per gravissimi reati per i quali gli organi giudiziari hanno proposto il 41 bis. Io non entro in discussioni se sia appropriato o meno, ma le azioni degli anarchici, che non sottovalutiamo, non condizioneranno le nostre scelte future".

"Bisogna domandarci se per Cospito serve il 41 bis o se per esempio non può bastare una censura rispetto ad eventuali scritti o forme di comunicazione, credo che ci siano elementi per analizzare questo ulteriore passo". Così il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma

"Queste violenze e queste proteste si stanno ripetendo ed è una situazione che dovrà essere esaminata con la massima attenzione. Fenomeno seguito molto attentamente su tutto il territorio nazionale". Lo ha detto il capo della Polizia, Lamberto Giannini, parlando degli scontri durante la manifestazione degli anarchici a Roma di sabato scorso. "Stiamo facendo indagini per accertare tutte le responsabilità - ha detto -. Sono stati già identificate e segnalate all'Autorità Giudiziaria oltre 40 persone. È in corso la visione dei filmati per accertare le singole responsabilità".