Accoltellamento nella metro a Bruxelles, 3 feriti: uno è grave

E' di tre feriti, di cui uno in condizioni critiche, il bilancio dell'aggressione avvenuta nella metropolitana di Bruxelles. Una donna e due uomini sono stati accoltellati nei pressi della stazione di Schuman, nel quartiere europeo della capitale belga.

L'aggressore è stato fermato dalla polizia all'interno della fermata della metropolitana.

Le autorità non hanno rilasciato commenti, per ora, sulle motivazioni dell'accoltellamento. Secondo quanto riferito da una fonte vicina al dossier l'aggressore, che si trova in stato di fermo, "era già noto per avere precedenti psichiatrici".