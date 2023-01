Vittoria, nuovo istituto comprensivo Don Lorenzo Milani-Gianni Rodari

L’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione ha emanato il decreto di accorpamento degli istituti comprensivi Don Lorenzo Milani e Gianni Rodari. Il provvedimento dell’amministrazione regionale conclude l’iter amministrativo avanzato dalla stessa amministrazione comunale riguardante il dimensionamento scolastico degli istituti della citta a partire dall’anno 2022-2023.

Il circolo didattico Gianni Rodari, avente sede in via Emanuela Loi, diventa istituto comprensivo, mentre l'istituto San Biagio - don Milani, ubicato di recente in piazza San Giovanni, viene rafforzato diventando parte integrante del nuovo istituto comprensivo. La nuova istituzione completa il percorso pedagogico di trasformazione dei circoli didattici in istituti comprensivi. “Si tratta un risultato importante per l’amministrazione comunale per quanto concerne la riorganizzazione delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. Finalmente dopo 15 anni di tentativi infruttuosi, il piano di dimensionamento scolastico, ideato della nuova amministrazione, ha saputo concretizzare uno dei punti qualificanti del programma elettorale della Giunta guidata dal Sindaco Francesco Aiello"- ha dichiarato l'assessore Pubblica all'Istruzione Filippo Foresti (nella foto)