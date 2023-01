Elezioni a Palazzolo, il presidente del Consiglio Tinè con Magro per “Obiettivo Comune”

Lavori in corso a Palazzolo in vista delle elezioni amministrative. Sono iniziati, già da tempo, i movimenti che stanno vedendo un susseguirsi di incontri in vista delle consultazioni che vedono già in campo due candidati alla sindacatura, l’attuale sindaco Salvatore Gallo e Francesco Magro già candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale del 2018.

Francesco Magro, che ha già lanciato da qualche mese la corsa con la costituzione di una lista civica “Obiettivo Comune”, raccoglie l’adesione dell’attuale Presidente del Consiglio Comunale Francesco Tinè che ha deciso di affiancare Magro per costruire un nuovo percorso di qualità, condiviso, lineare e basato sulle competenze.

“Insieme alla conclusione del percorso di questi cinque anni di amministrazione, la prima esperienza per me, parte il cammino verso le prossime elezioni amministrative di giugno 2023. Chiuderò tra pochi mesi l’esperienza alla presidenza del Consiglio Comunale per la quale sono grato in primis ai Concittadini per il risultato di cinque anni fa, a tutti i Consiglieri comunali con i quali ho condiviso questo percorso ed all’attuale Amministrazione seppur nelle differenze di visione e nella mancanza di condivisione in particolare dell'ultimo periodo. Per le prossime amministrative ho scelto di affiancare Francesco Magro per costruire un nuovo percorso condiviso, lineare, di qualità e basato sulle competenze. Obiettivo Comune è una lista civica, un percorso nuovo, costruttivo, fatto da Palazzolesi che amano la loro terra e che si vogliono mettere in gioco”.

Nella foto, Francesco Magro (a sinistra) e Francesco Tinè