Vittoria, in preparazione la quindicesima edizione del festival "Scenica"

Celebra l'edizione numero XV il festival di circo, musica, teatro, danza e performance "Scenica" organizzato dall’associazione culturale Santa Briganti col patrocinio del Comune di Vittoria e il sostegno del Ministero della Cultura. L’edizione 2023 si svilupperà su tre fine settimana dal 6 al 21 maggio. Come sempre le piazze e i luoghi più caratteristici della città di Vittoria ospiteranno spettacoli di grande prestigio e bellezza, dedicati ad un vasto pubblico. Inoltre la recente riapertura del Teatro Comunale Vittoria Colonna permetterà di godere di alcuni spettacoli dal forte impatto visivo ed emotivo nel luogo più consono alla loro messa in scena. È il caso della Cenerentola di Zaches Teatro, spettacolo teatrale pluripremiato nel 2022, e di White Out del coreografo, danzatore e circense Piergiorgio Milano, un lavoro suggestivo che mette insieme circo, danza e alpinismo. Sono questi due dei nomi già svelati da Scenica, tra i più attesi di questa quindicesima edizione.