Scicli, lutto nel mondo della politica: è morto l'ex sindaco Enzo Manenti

E' morto oggi, dopo lunga malattia, il dottore Enzo Manenti, ex sindaco di Scicli e presidente della Provincia regionale di Ragusa. Medico e primario prima all'ospedale di Scicli e poi a quello di Modica, Manenti è stato un politico democristiano. Manenti fu protagonista di una lunga stagione politica durata oltre due decenni. Fu sindaco di Scicli nel biennio 1984-85 e nel triennio 1986-89. Aveva 84 anni. Il sindaco di Scicli, Mario Marino, in una nota scrive: “Apprendo con profonda tristezza della scomparsa del Dottor Enzo Manenti. Oggi, la Città ha perso uno dei suoi figli più illustri. Una grave perdita che colpisce tutta la comunità sciclitana. In Consiglio Comunale abbiamo osservato un minuto di silenzio per ricordare la persona del Dottor Manenti”. I funerali si terranno mercoledì 1 febbraio alle 11,15 nella chiesa di San Giuseppe, a Scicli.