Calcio. Il Modica si lecca le ferite dopo il KO di Santa Croce, la società pretende impegno

“Non sarà una sconfitta, seppur molto pesante e all’apparenza compromettente in classifica, a minare la nostra fiducia nei confronti dell’intero gruppo e del progetto. Noi continuiamo a crederci sempre, consapevoli che non si potranno più compiere altri passi falsi”. Mattia Pitino (nella foto), vertice societario del Modica Calcio assieme a Danilo Radenza, Luca Gugliotta e Salvo Di Raimondo, mette in archivio la sconfitta rimediata dai rossoblu sabato sul campo del Santa Croce, ed affronta la settimana che condurrà alla trasferta di Siracusa.

“Non nascondo che la sconfitta di sabato è stato un colpo che abbiamo incassato – ammette Mattia Pitino -. È l’ennesimo che subiamo in un campionato dove però, è bene ricordarlo, noi siamo “matricola”. I margini di crescita di questa squadra sono enormi, perché come società siamo fortemente convinti della qualità tecnica e umana del gruppo che abbiamo formato, sebbene al momento non riusciamo ad esprimere con continuità il nostro grosso potenziale. Nessuno, compresi noi al vertice della società, deve cercare alibi, ma semmai, a tutti i livelli, assumersi la responsabilità dei passi compiuti dal primo giorno sino ad oggi. Sicuramente la risposta del Modica Calcio non sarà passiva e remissiva, anzi manteniamo salda la consapevolezza che a livello societario stiamo facendo il massimo e che l’intera rosa è di valore assoluto nel contesto del campionato di Eccellenza, a cui si aggiungono poi i nostri tifosi che rappresentano un valore aggiunto. Non conosciamo “formule magiche” se non quelle del lavoro e dell’impegno, che vanno miscelati con una maggiore umiltà ed una determinazione sempre massima. Da adesso occorre compattarci ancora di più, dai dirigenti ai calciatori, dai tifosi alla città. Si vince insieme, si perde insieme e, soprattutto, non si molla mai”.