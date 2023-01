Pozzallo, camionista trasportava senza saperlo 230 chili di droga: assolto

Era stato arrestato a fine gennaio del 2019 a Pozzallo all'imbarco per Malta: nel camion di una società maltese di trasporti condotto dall'uomo i cani antidroga avevano fiutato lo stupefacente. La Finanza e il personale dell'Agenzia delle Dogane trovarono 230 chili di marijuana, suddivisi in pacchi sotto vuoto e sigillati. Il camionista, Johann Falzon, 32 anni, fu condannato in primo grado a tre anni di reclusione, sentenza confermata in Appello. La Cassazione annullò quella sentenza rinviando il procedimento ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania che, adesso, ha assolto l'autista del camion con la formula "per non aver commesso il fatto". Il 32enne maltese ha sempre sostenuto di non sapere nulla di quei pacchi con la droga caricati sul camion. Si accefrtò che la droga era stata caricata con una bolla fasulla di un corriere. La marijuana avrebbe fruttato sul mercato clandestino oltre un milione e mezzo di euro.