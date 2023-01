Comune di Modica, proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti a 35 ore

Proclamato al Comune di Modica lo stato di agitazione del personale part-time a 35 ore, fino a data da destinarsi. Sarà decisa un’astensione dal lavoro del personale nel caso in cui la commissaria straordinaria, Domenica Ficano, non convocherà una riunione per un confronto di merito peraltro già da tempo richiesta. E’ quanto comunicano il segretario generale della FP CGIL di Ragusa, Nunzio Fernandez e Salvatore Terranova, della Camera del lavoro di Modica.

La decisione trova le sue motivazioni nel fatto che il sindacato ha più volte sollecitato la Commissaria affinché procedesse alla integrazione oraria per il personale stabilizzato a 35 ore, in atto indispensabile per esigenze di servizio in tutti gli uffici. Malgrado questo si è dovuto prendere atto della mancata risposta del commissario alle richieste dell’ Organizzazione sindacale.

Secondo la FP CGIL esistono già in atto le condizioni per poter programmare la trasformazione da part-time in full-time del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere, in quanto, l’ente comune oggi, a seguito dei pensionamenti avvenuti e di quelli che avverranno nei prossimi mesi, non è più nelle condizioni di garantire importanti servizi di natura pubblica.