Polstrada Siracusa: nel 2022 le pattuglie hanno percorso 450.000 chilometri

La Polizia Stradale di Siracusa tira le somme delle attività svolte nel 2022.

Sono state 2754 le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale nel 2022 che hanno controllato 7475 persone e contestato 5644 infrazioni al Codice della Strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 490, sono state ritirate 131 patenti di guida e 421 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 8925.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 4957, di cui 47 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 18. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 253. Sono 450.000 i chilometri percorsi dalle pattuglie lungo le tratte controllate dalla Polizia Stradale di Siracusa.

Il fenomeno infortunistico - relativo agli incidenti rilevati dalla polizia stradale - ha registrato un aumento rispetto al 2021. In particolare, a fronte di un aumento della incidentalità complessiva del 7,1%, incidenti mortali e vittime sono diminuiti rispettivamente del 60% e del 40% mentre incidenti con lesioni e persone ferite sono aumentati rispettivamente del 53% e del 49%.-

Il trend dell’incidentalità stradale risulta altalenante rispetto al 2021 (in diminuzione per gli incidenti con esito mortale ed in aumento per i sinistri con feriti), ricordando, però, che nella prima parte dell’anno erano ancora vigenti numerose limitazioni alla mobilità in funzione di contenimento della pandemia.

Per quanto riguarda, invece, i dati riferiti all’anno 2019 – anno di riferimento anche per l’ISTAT per la valutazione del trend infortunistico - i dati complessivi risultano in aumento del 17% rispetto al numero totale di incidenti rilevati, con un incremento del numero di persone decedute a seguito di incidente stradale del 3% e un decremento del 4% delle persone ferite.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha visto impegnati 184 operatori, tra poliziotti e dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che hanno controllato 1541 veicoli pesanti, accertando 1396 infrazioni e ritirando 22 patenti di guida e 36 carte di circolazione.

Particolarmente efficace è stata anche l’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 57 persone di cui 1 persona arrestata e 56 denunciate in stato di libertà. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 72 ed 11 le infrazioni rilevate, con la contestuale sottoposizione di numerosi sequestri penali e amministrativi.

Anche sul fronte della prevenzione, la Polizia Stradale non ha risparmiato energie per raggiungere l’obiettivo ambizioso di azzerare il numero delle vittime della strada. Tutti gli utenti della strada, dal pedone, al conducente di monopattino, fino ad arrivare all’autotrasportatore, devono essere consapevoli che solo con condotte corrette si può salvaguardare la vita propria e degli altri. La parola d’ordine, dunque, dev’essere “prevenzione” che deve trovare sì applicazione nei vari settori come quello normativo o negli adeguamenti infrastrutturali, ma dev’essere anche la spinta propulsiva per una vera e propria rivoluzione culturale che ponga l’individuo e la sua condotta al centro dell’attenzione e lo si consideri il principale artefice del proprio destino.

ICARO, BICISCUOLA, CHIRONE sono solo alcune delle tantissime campagne di educazione stradale con cui la Polizia Stradale diffonde la cultura della guida consapevole. Altrettanto numerose sono inoltre le iniziative di sensibilizzazione realizzate anche in questa provincia con l’impiego del Pullman Azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula didattica itinerante che con il simulatore di guida, il percorso ebbrezza ed altri strumenti interattivi, raduna ogni anno migliaia di giovani, offrendo loro la prova concreta di quanto sia rischioso adottare comportamenti errati o pericolosi sulla strada. Complessivamente sono state oltre 8243 i ragazzi che la Polizia Stradale ha incontrato in occasione dei numerosi interventi di educazione stradale e che ha coinvolto in attività formative sempre nuove ed efficaci. Proprio i giovani sono i destinatari “prediletti” delle campagne educative perché saranno i nostri migliori “testimonial” della culturadella guida sicura in famiglia e tra gli amici, contribuendo ad una diffusione capillare di modelli

comportamentali corretti e consapevoli.