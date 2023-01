Con i soldi del Pnrr finanziati due asili nido a Pachino

Dopo quello per la Palestra di Via Rubera (di € 256.700), il Comune di Pachino ha ottenuto altri cospicui finanziamenti con i fondi PNRR per i progetti di riqualificazione energetica e funzionale di due asili nido, quello di Via Catania (nella zona di Tre Colli) per euro 382.816 e quello di Via Mazzini, per euro 212.598.

Viene così premiato - dichiara la sindaca Carmela Petralito - il lavoro di squadra, condotto in maniera egregia, dai dipendenti comunali e da tutti gli assessori. Un ringraziamento particolare intendo rivolgerlo all’ing. Giuseppe Andrea Campo e al consulente a titolo gratuito ing. Salvo Cammisuli, che hanno seguito tutti i passaggi con dedizione e professionalità.

Proseguiremo su questa strada, dopo aver avviato la refezione e altri servizi per l’infanzia, perché - conclude la sindaca Petralito - vogliamo che Pachino sia sempre più una città a misura di famiglia”.