Scherma Modica, Fernando Scalora al 1º posto nel ranking europeo under17 di fioretto maschile

Ad appena una settimana dalla vittoria nella seconda Prova Nazionale Cadetti di Terni, altro e ancor più importante risultato ottenuto da Fernando Scalora che diventa nº 1 del Ranking Europeo under17 di fioretto maschile. Vetta conquistata dopo la prova italiana del Circuito Europeo, svoltasi a Napoli nello scorso weekend; dove il portacolori della Conad Scherma Modica ha conquistato il 7º posto finale, migliore degli italiani presenti, su 221 partecipanti provenienti da 28 diversi paesi. Il primo posto nel ranking è stato ottenuto per l’impressionante costanza di rendimento ottenuta nella 5 prove svolte in questa stagione: a cominciare dal mese di settembre a Varsavia dove fu 7º nel prova di debutto stagionale, a cui seguì l’eccezionale 2º posto a Manchester nel mese di ottobre, il 6º posto nella fortissima prova di Budapest a fine novembre, il 17º nella gara di Cabries in Francia (unica volta dove non ha raggiunti i quarti di finale), ed infine il 7º posto di Napoli. Questo risultato assume un valore ancor più significativo alla luce della partecipazione alle predette Prove del Circuito Europeo anche di diversi paesi extra-europei (Stati Uniti e paesi asiatici in particolare) rendendole a tutti gli effetti assimilabili a delle prove di coppa del mondo under17. La costanza di rendimento di Fernando si è manifestata anche nelle prove italiane, con il 3º posto nella prima prova nazionale cadetti ad ottobre e la vittoria come detto nella seconda prova; risultati che lo pongono al 1º posto anche del ranking nazionale cadetti della stagione 2022/2023 e lo qualificano automaticamente per regolamento, quale componente della squadra italiana che prenderà parte ai Campionati Europei Cadetti, che si svolgeranno a fine febbraio a Tallin (Estonia). Tornando alla prova di Napoli, dopo un girone preliminare senza sconfitte, Scalora giungeva agli ottavi di finale superando in una serie di derby gli italiani Rapisarda, Gianese e Pasin; quindi si trovava di fronte l’americano Fukuda testa di serie n.4 del tabellone di diretta, con il quale dopo un inizio punto su punto prendeva il largo e vinceva il match per 15/9. Ai quarti il tabellone poneva di fronte a Scalora, altro avversario statunitense: Kao. Il nostro inizialmente in difficoltà sorpreso dall’eccezionale rapidità dell’avversario, partiva in svantaggio per 2/7, prima di prenderne le “misure” e cominciare una inesorabile rimonta fino al 14/13 a proprio favore. Proprio quando l’assalto sembrava alla portata, prima una decisione arbitrale molto dubbia, poi un stoccata portata fuori bersaglio permettevano all’americano di salire sul podio interrompendo il cammino di Fernando.