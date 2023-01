Modica, la minoranza al Comune: il Governo rottama le cartelle, la maggioranza dice no

I consiglieri comunali di minoranza a Modica polemizzano con la maggioranza in merito alla riunione di lunedì sera. I consiglieri Filippo Agosta, Ivana Castello, Marcello Medica, Enrico Morana e Giovanni Spadaro hanno diffuso un documento di critica ai consiglieri di maggioranza. "Con l’ultima legge finanziaria - afferma la nota - lo Stato ha previsto uno stralcio delle somme dovute da cartelle esattoriali affidate agli agenti di riscossione nel periodo 1 gennaio 2000- 31 dicembre 2015 nonché l’abbattimento degli interessi derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada. Un aiuto a favore di contribuenti inadempienti dettato dalla presa d’atto del periodo di crisi economica ancora in corso e delle derivanti difficoltà economiche dei cittadini. La norma ne prevede l’automatica applicazione per i tributi comunali salva diversa determinazione del consiglio comunale. E ancora una volta la maggioranza consiliare di Modica volta le spalle ai cittadini perché, risvegliatasi eccezionalmente custode dei buoni e sani principi di bilancio, decide che per i modicani questi benefici fiscali, pur limitati, non devono trovare applicazione. Questa è la sintesi di quanto accaduto nella seduta consiliare del 30 gennaio.

Inutile pretendere spiegazioni plausibili dai colleghi della maggioranza: troppo evidente è il loro imbarazzo nel dovere giustificare un mancato beneficio a favore dei cittadini dettato dalla necessità di tenere in piedi un malfermo bilancio comunale da anni falsamente e con vanagloria definito in perfetta salute. I nodi da noi denunciati man mano vengono al pettine e diviene sempre più palese il danno che anni di malagestione continua ad arrecare ai cittadini".