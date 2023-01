Una donna di 90 anni è stata trovata morta nella sua casa del quartiere Strada Nuova. L'anziana viveva da sola, e sono stati alcuni vicini che non la vedevano da un paio di giorni ad avvisare un familiare e i carabinieri che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Modica. La morte, per cause naturali, dovrebbe risalire alla giornata di sabato.