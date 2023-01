Modica, concerto "Manière Francaise" con Stefano Parrino e Gianluca Abbate

Una masterclass dedicata alla respirazione circolare per strumenti a fiato tenuta dal maestro Stefano Parrino ed un concerto appassionante sabato 4 febbraio presso l'Auditorium Pietro Floridia di Modica, con protagonista proprio il maestro Stefano Parrino (nella foto) al flauto e il maestro Gianluca Abbate al pianoforte. Nei giorni dal 2 al 4 febbraio gli alunni del Liceo Musicale e Coreutico “Giovanni Verga” di Modica prenderanno parte alla masterclass organizzata dallo stesso Liceo, con il supporto di AGIMUS Ragusa, tenuta dal maestro Stefano Parrino. Giorni intensi e importanti incentrati sulla respirazione circolare per strumenti a fiato, detta anche “fiato continuo”, una particolare modalità che consente di suonare uno strumento a fiato senza che vi sia interruzione del flusso d'aria nell'emissione del fiato, quindi senza pausa dovuta alla respirazione per l'intera durata del brano musicale. Una tecnica della quale il maestro Parrino è un ricercatore e divulgatore.

Il maestro Gianluca Abbate, musicista, compositore e docente di pianoforte, è vincitore di molti concorsi internazionali e nazionali, ed ha all'attivo un'intensa attività concertistica. Per la casa editrice Bérben ha pubblicato un compendio di didattica pianistica e sei raccolte di solfeggi. Musicista eclettico ed attento alle evoluzioni del mondo musicale, si occupa anche di registrazioni e ha al suo attivo numerosi cd